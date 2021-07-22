В Смоленске мужчина спас на пожаре 61-летнего брата

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В среду, 21 июля, в Смоленске загорелся дом с мужчиной внутри. Местного жителя из огня вытащил его брат. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

О возгорании стало известно в 23:58. Позвонившие в службу спасения очевидцы сообщали о пожаре в доме на улице Заречной в Колодне. Позже стали известны подробности развития событий.

В какой-то момент в одном из домов погас свет. А когда хозяин выглянул на улицу, то увидел горящий летний дом его брата, который располагался рядом. Он вместе с соседкой сообщил о происшествии пожарным.

— Мужчина понимал, что внутри находится его брат. Значительная часть дома уже была охвачена пламенем, внутри был сплошной дым. Осознавая эти факторы, он бросился внутрь, нашел родственника и вытащил на свежий воздух, — говорится в сообщении.

До приезда спасателей мужчина поливал дом из садового шланга, пытаясь сбить пламя. Прибывшие на место медики госпитализировали 61-летнего мужчину с термическими ожогами в больницу.

Летний домик в результате пожара уничтожен. Причину возгорания выясняют специалисты.