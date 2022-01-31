В случае необходимости в Рязани откроют дополнительные пункты экспресс-тестирования на коронавирус

31 января по поручению губернатора Рязанской области Николая Любимова в Рязани открылись четыре пункта экспресс-тестирования на коронавирус. В пунктах граждане могут бесплатно сдать тест без предварительной записи.

Один из таких пунктов, на площади Победы, глава региона лично осмотрел.

– Инициатива об открытии пунктов экспресс-тестирования оказалась востребованной у горожан. В этом я убедился в процессе общения с людьми, которые пришли на тестирование. Это очень нужное и очень правильное решение сейчас, когда в регионе, как по всей стране, фиксируется рекордный рост заболеваемости коронавирусом в сутки, — сказал губернатор.

Любимов отметил, что по необходимости в городе будут открывать дополнительные пункты в других местах города. Причём не только на улице в виде палаток, но и в невостребованных сейчас помещениях.

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Глава региона также добавил, что подобные пункты – это возможность как можно раньше выявить заболевание и вовремя начать лечение. Работа пунктов, по мнению властей, снизит нагрузку на поликлиники, где сейчас фиксируется большой наплыв посетителей.

Напомним, пункты экспресс-тестирования открыли на площади Победы у МКЦ, рядом с отделом ЗАГС на Московском шоссе, у ТЦ «Европа» и у ТРЦ «Полетаевский». Обслуживают граждан медики поликлиник, приём длится в среднем 7-10 минут.

Для прохождения экспресс-тестирования необходимо предоставить паспорт и СНИЛС. Время работы центров – с 10:00 до 16:00 ежедневно, включая выходные и праздничные дни.