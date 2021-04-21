В Скопинском районе пьяный мужчина угрожал зарезать бывшую жену

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В Скопинском районе пьяный 32-летний мужчина угрожал зарезать бывшую жену. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

В полицию поступило сообщение о пьяном мужчине, который угрожал убить бывшую жену. Выяснилось, что 32-летний житель поселка Центральный Милославского района зашел в родственникам бывшей супруги, которые проживал в селе Поляны Скопинского района. Пьяный мужчина хотел помириться с женщиной, но та наотрез отказалась.

— Между бывшими родственниками разгорелся конфликт и подозреваемого выставили за дверь. Обиженный мужчина вернулся домой, начал выкрикивать угрозы и, схватив нож, пошел обратно. Мать злоумышленника позвонила женщине и предупредила ее о визите, — говорится в сообщении.

Около дома бывшей жены мужчина встретил одного из родственников. Перед его лицом подозреваемый начал размахивать ножом и угрожал убить.

Полицейские прибыли на место вовремя и обезоружили злоумышленника. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ « Угроза убийством». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.