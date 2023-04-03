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Понедельник, 3 апреля, 2023
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В Скопинском районе открыли мемориальную доску погибшему в СВО Никите Мордовкину

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2 апреля в Корневской школе Скопинского района открыли мемориальную доску, Никите Мордовкину, участнику специальной военной операции, героически погибшему при исполнении воинского долга. Много тёплых слов на митинге было сказано о герое – добровольце.

 – Мы гордимся тем, что в стенах нашей школы вырастают настоящие мужчины, защитники нашего Отечества, для которых понятие патриотизм и воинский долг связаны неразрывно. Короткая жизнь и подвиг героя станут для нас всех нравственным уроком, уроком долга и чести, — сказала Вера Архипова, директор Корневской школы.

Память бойца, проявившего мужество и самоотверженность, почтили минутой молчания и возложением цветов к мемориальной доске. Затем состоялась экскурсия по школе, где родителям Никиты продемонстрировали «Парту Героя», открытую в честь их сына.

В Скопинском районе открыли мемориальную доску погибшему в СВО Никите Мордовкину
В Скопинском районе открыли мемориальную доску погибшему в СВО Никите Мордовкину
В Скопинском районе открыли мемориальную доску погибшему в СВО Никите Мордовкину

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