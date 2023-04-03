В Скопинском районе открыли мемориальную доску погибшему в СВО Никите Мордовкину

2 апреля в Корневской школе Скопинского района открыли мемориальную доску, Никите Мордовкину, участнику специальной военной операции, героически погибшему при исполнении воинского долга. Много тёплых слов на митинге было сказано о герое – добровольце.

– Мы гордимся тем, что в стенах нашей школы вырастают настоящие мужчины, защитники нашего Отечества, для которых понятие патриотизм и воинский долг связаны неразрывно. Короткая жизнь и подвиг героя станут для нас всех нравственным уроком, уроком долга и чести, — сказала Вера Архипова, директор Корневской школы.

Память бойца, проявившего мужество и самоотверженность, почтили минутой молчания и возложением цветов к мемориальной доске. Затем состоялась экскурсия по школе, где родителям Никиты продемонстрировали «Парту Героя», открытую в честь их сына.