В Скопине во время купания в пруду умерла 66-летняя женщина

В Скопине во время купания в пруду умерла женщина, 1956 года рождения. Об этом, ссылаясь на старшего следователя Скопинского МСО СУ СКР Рязанской области Валентину Еремину, сообщает «МК в Рязани».

Инцидент случился вечером 31 августа. Пенсионерка пришла купаться вместе с дочерью и её подругой. Женщина переплывала водоём, почувствовала себя плохо — начала неметь нога.

Купальщицу достали из воды проходившие мимо мужчины, дочь вызвала скорую помощь. К сожалению, спасти жительницу Скопина не удалось.

Следователи инициировали доследственную проверку, назначена экспертиза для установления причины смерти человека.