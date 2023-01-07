В Скопине вновь произошёл конфликт дорожников и активистов

В Скопине продолжился конфликт дорожников и активистов. На этот раз инцидент случился в магазине «Магнит», пишет группа «Скопин.Инфо».
Напомним, ранее активиста сняла на видео, как рабочие укладывают асфальт в декабре прямо в снег. В отношении активистки Светланы Коноваловой применили физическую силу. О случившемся проинформировали главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.
На этот раз, 7 января, активистку встретили в магазине.
Затем, уже на улице, «команда помощников» звала поговорить, оскорбляла активистов. Один из мужчин показал бицепсы.
Заявление о случившемся в полицию написано.
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