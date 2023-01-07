В Скопине вновь произошёл конфликт дорожников и активистов

В Скопине продолжился конфликт дорожников и активистов. На этот раз инцидент случился в магазине «Магнит», пишет группа «Скопин.Инфо».

Напомним, ранее активиста сняла на видео, как рабочие укладывают асфальт в декабре прямо в снег. В отношении активистки Светланы Коноваловой применили физическую силу. О случившемся проинформировали главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

На этот раз, 7 января, активистку встретили в магазине.

— Увидя девушку, он начал предъявлять к ней претензии в грубой форме (не стесняясь своей девушки, которая сопровождала его в магазине), после чего ударил заступившегося за нее парня 3 раза по голове, а также предупредил его о том, что ему «не жить», — описывается ситуация в группе «Скопин.Инфо».

Затем, уже на улице, «команда помощников» звала поговорить, оскорбляла активистов. Один из мужчин показал бицепсы.

Заявление о случившемся в полицию написано.