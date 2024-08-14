В Скопине открылся новый сосудистый центр

В Скопине начал работу региональный сосудистый центр, созданный по поручению губернатора Павла Малкова. Центр оснащен современным оборудованием, включая обновленный рентген-кабинет, реанимационный и операционный блоки, сообщается на сайте правительства Рязанской области.

За время работы центра врачи успешно провели пять операций на сердце и сосудах. Медицинский персонал прошел специальное обучение в Рязанском кардиодиспансере.

Один из пациентов попал в медучреждение после диспансеризации, во время которой врачи выявили у него серьезную сердечно-сосудистую патологию. Благодаря оперативности медиков и наличию необходимого оборудования, мужчине была своевременно оказана высокотехнологичная помощь, что спасло ему жизнь.

Открытие сосудистого центра в Скопине позволит жителям южных районов области оперативно получать квалифицированную медицинскую помощь, не прибегая к длительным поездкам в Рязань.