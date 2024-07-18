В Скопине обновили внешнюю отделку вокзала

На станции Скопин в Рязанской области провели ремонтные работы на объектах пассажирской инфраструктуры – на вокзале, центральной лестнице и платформе.

В ходе ремонта была обновлена внешняя отделка фасада здания вокзала, на пандусах центральной лестницы уложено новое асфальтовое покрытие, на пассажирской платформе обновлена полоса безопасности, произведена покраска бортов платформы, а также погодного модуля.

Железнодорожный вокзал в Скопине был построен на рубеже XIX-XX веков, уточняют в пресс-службе МЖД.