Четверг, 18 июля, 2024

В Скопине обновили внешнюю отделку вокзала

Автор: 7info7

Опубликовано

На станции Скопин в Рязанской области провели ремонтные работы на объектах пассажирской инфраструктуры – на вокзале, центральной лестнице и платформе.

В ходе ремонта была обновлена внешняя отделка фасада здания вокзала, на пандусах центральной лестницы уложено новое асфальтовое покрытие, на пассажирской платформе обновлена полоса безопасности, произведена покраска бортов платформы, а также погодного модуля.

Железнодорожный вокзал в Скопине был построен на рубеже XIX-XX веков, уточняют в пресс-службе МЖД.

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