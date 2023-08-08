Вторник, 8 августа, 2023
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В Скопине идет ремонт сетей водоснабжения

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Фото: правительство Рязанской области

И.о. главы администрации Скопина Ирина Ланина проинформировала губернатора Павла Малкова о ходе реконструкции сетей водоснабжения в городе. 

Как сообщила Ланина на заседании правительства Рязанской области, подрядчик работает с опережением графика: к трем участкам водопровода – по улице Володарского, улице Нижней и участку через реку Верда – уже подключены дома. Сейчас работы идут на улице Пушкина. 

Кроме этого разрабатывается план строительства артезианской скважины для улучшения водоснабжения центральной части города. 

Прошу быть в постоянном прямом контакте с людьми, пообщаться с жителями домов, где ремонт водопровода уже проведен. Важно понимать, что теперь с водоснабжением в этих квартирах и домах, всё ли в норме,

– передает слова Павла Малкова пресс-служба правительства. 

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