В Скопине идет ремонт сетей водоснабжения

И.о. главы администрации Скопина Ирина Ланина проинформировала губернатора Павла Малкова о ходе реконструкции сетей водоснабжения в городе.

Как сообщила Ланина на заседании правительства Рязанской области, подрядчик работает с опережением графика: к трем участкам водопровода – по улице Володарского, улице Нижней и участку через реку Верда – уже подключены дома. Сейчас работы идут на улице Пушкина.

Кроме этого разрабатывается план строительства артезианской скважины для улучшения водоснабжения центральной части города.

