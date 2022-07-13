В Скопине и Сасове похоронили погибших на Украине участников СВО

Глава администрации Сасова Евгения Рубцова опубликовала фотографии церемонии прощания с погибшим во время спецоперации на Украине Сергеем Ферапонтовым.
В среду, 13 июля, в Рязанской области простились с двумя погибшими участниками СВО. Младшего сержанта Ферапонтова, стрелка-помощника гранатометчика мотострелкового взвода в/ч 31135 похоронили в Сасове, гвардии ефрейтора Павла Масленникова, заместителя командира боевой машины парашютно-десантной роты в/ч 41450 в Скопине.
Соболезнования выразил врио губернатора региона Павел Малков.