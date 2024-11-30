Суббота, 30 ноября, 2024
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В СК отреагировали на сюжет о рязанском доме с адскими условиями

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Валерия Мединская
Фото: СУ СК РФ по Рязанской области

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин отреагировал на сюжет телеканала НТВ, в котором рассказывают о жутких условиях проживания в одном из рязанских домов. Председателю ведомства доложат о ходе расследования уголовного дела о нарушении прав жильцов, передаёт информационный центр СК РФ.

В сообщении СК говорится: в эфир вышел сюжет, в котором жильцы дома в Рязанской области пожаловались на невыносимые условия. Прозвучали также заявления о бездействии в адрес чиновников.

Следственными органами СК России по Рязанской области по факту нарушений расследуется уголовное дело (статья 293 УК РФ). Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК РФ по региону Владимиру Никешкину представить доклад о ходе расследования.

Подробности ситуации читайте по ссылке.

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