В Штабе общественной поддержки «Единой России» в Рязани учат работе с проектами

В Штабе общественной поддержки «Единой России» в Рязани прошла масштабная встреча в рамках «Проектной среды». На мероприятие пришло более 60 человек.

«Проектная среда» — это консультации с экспертами по грантовым конкурсам, на которых обсуждается возможность реализации проектов за счет грантовой поддержки и взаимодействия с ведомствами, некоммерческими и общественными организациями региона.

— Проект стартовал 10 октября 2023 года. Вместе с нашими экспертами мы готовы провести вас от написания заявки до ее подачи на грантовый конкурс. Таким образом, мы полностью отработали 29 заявок. 6 проектов выиграли гранты федерального и регионального масштаба, — отметила заместитель секретаря Рязанского регионального отделения партии «Единая Россия», руководитель Штаба общественной поддержки, депутат Рязанской областной Думы Елена Синица.

Основной темой обсуждения стал Президентский фонд культурных инициатив — грантовый конкурс, направленный на поддержку проектов в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. На вопросы для будущих грантополучателей ответили опытные эксперты:

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Никита Попов — грантовый эксперт, руководитель Проектного офиса ПФКИ в Рязанской области

Наталья Цыпич — грантовый эксперт, руководитель подросткового центра «Территория подростков»

Наталья Алешина — грантовый эксперт, главный специалист Комитета по делам молодежи Рязанской области

Алевтина Белоглазова — амбассадор «Росмолодежь.гранты»

Денис Пышков — грантовый эксперт, старший специалист по работе с молодёжью «Патриотцентра»

Зоя Харлина — эксперт всероссийского общества «Знание».

Во время общения участники встречи узнали:

условия и направления проектов;

кто может стать грантополучателем, что делать, если есть идеи, но подходишь под условия;

с кем и как взаимодействовать, откуда брать письма поддержки;

на что можно расходовать средства гранта;

что нужно учесть при составлении бюджета проекта.

Есть идеи для гранта? Записывайтесь на проектную среду для консультации с экспертом по телефонам: 8-920-988-10-28, 28-43-13, 28-43-23.