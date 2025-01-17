В Штабе общественной поддержки «Единой России» в Рязани учат работе с проектами

В Штабе общественной поддержки «Единой России» в Рязани прошла масштабная встреча в рамках «Проектной среды». На мероприятие пришло более 60 человек.
«Проектная среда» — это консультации с экспертами по грантовым конкурсам, на которых обсуждается возможность реализации проектов за счет грантовой поддержки и взаимодействия с ведомствами, некоммерческими и общественными организациями региона.
Основной темой обсуждения стал Президентский фонд культурных инициатив — грантовый конкурс, направленный на поддержку проектов в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. На вопросы для будущих грантополучателей ответили опытные эксперты:
Никита Попов — грантовый эксперт, руководитель Проектного офиса ПФКИ в Рязанской области
Наталья Цыпич — грантовый эксперт, руководитель подросткового центра «Территория подростков»
Наталья Алешина — грантовый эксперт, главный специалист Комитета по делам молодежи Рязанской области
Алевтина Белоглазова — амбассадор «Росмолодежь.гранты»
Денис Пышков — грантовый эксперт, старший специалист по работе с молодёжью «Патриотцентра»
Зоя Харлина — эксперт всероссийского общества «Знание».
Во время общения участники встречи узнали:
условия и направления проектов;
кто может стать грантополучателем, что делать, если есть идеи, но подходишь под условия;
с кем и как взаимодействовать, откуда брать письма поддержки;
на что можно расходовать средства гранта;
что нужно учесть при составлении бюджета проекта.
Есть идеи для гранта? Записывайтесь на проектную среду для консультации с экспертом по телефонам: 8-920-988-10-28, 28-43-13, 28-43-23.