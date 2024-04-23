Вторник, 23 апреля, 2024

14-летний танцор из Рязани принял участие в шоу «Суперниндзя. Дети»

Автор: Кристина Аманн

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На канале СТС стартует новое спортивное шоу «Суперниндзя. Дети» (12+). 108 юных атлетов из 49 городов России и Беларуси будут бороться за звание победителя. Среди них – 14-летний брейкдансер из Рязани Дмитрий Петров.

За плечами школьника богатый опыт участия в самых разных танцевальных конкурсах и фестивалях. Дмитрий Петров победил в международном танцевальном чемпионате SUGAR FEST, всероссийском танцевальном конкурсе «Талантливая Россия», танцевальном чемпионате IDOL и других соревнований. Однако участие в спортивном шоу – это новый опыт для рязанского школьника. По словам мамы, преимущество Димы в том, что он любит внимание и привык к камерам и зрителям, что должно помочь ему в преодолении сложной полосы.  

Сам Дмитрий признается, что смотрел по телевизору, как в этом шоу участвуют взрослые и захотел тоже проверить свои силы.  «Ходил на тренировки по ниндзя-спорту, особенное внимание уделял рукам, потому что ноги у меня и так достаточно сильные»,— говорит Дмитрий.

Съемки проходили в Минеральных Водах. Здесь для школьников подготовили 86-метровую трассу, для освещения которой понадобились 900 приборов и полуторакилометровая светодиодная лента.

Как говорят организаторы шоу, его главная особенность — разнообразие препятствий и их адаптация под каждую возрастную категорию участников (9–10 лет, 11–12 лет, 13–14 лет). Перед съёмками трассу тестировали юные спортсмены под руководством тренеров и судей проекта.

Посмотреть премьеру нового спортивного шоу «Суперниндзя. Дети» можно будет 5 мая в 19:30 на СТС . Ведущими станут Дмитрий Масленников, Василий Артемьев и Равшана Куркова. Призовой фонд составляет 6 миллионов рублей. Его разделят между собой три победителя.

Возрастное ограничение 12+

14-летний танцор из Рязани принял участие в шоу «Суперниндзя. Дети»
14-летний танцор из Рязани принял участие в шоу «Суперниндзя. Дети»
14-летний танцор из Рязани принял участие в шоу «Суперниндзя. Дети»

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