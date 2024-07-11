В Шиловском районе в аварии пострадали женщина и 6-летний ребенок

В Шиловском районе 10 июля произошла массовая авария с участием 3 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

ДТП случилось в 16:09 на 116-ом километре автодороги «Ряжск — Касимов — Нижний Новгород». Столкнулись грузовой автомобиль «Камаз», автомобиля «УАЗ» с прицепом и автомобиль «Субару Форестер». За рулем большегруза находился 44-летний житель Нижегородской области, «УАЗом» управлял 42-летний житель Московской области.

Пострадали пассажиры автомобиля «Субару Форестер», которым управлял 50-летний житель Нижнего Новгорода. 47-летняя женщина и 6-летний ребенок обращались за медицинской помощью.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.