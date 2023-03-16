В Шиловском районе в 2023 году отремонтируют дороги по 3 улицам

В 2023 году в Шиловском районе приведут в нормативное состояние дороги по 3 улицам. Речь идёт об улицах Завражная и Центральная в селе Нармушадь и улице Липаткина в Шилово.

Об этом речь шла 15 марта на рабочем совещании министра транспорта Рязанской области Павла Супруна с главой Шиловского района Владимиром Луканцовым.

На встрече рассмотрели проблемные вопросы состояния улично-дорожной сети в муниципальном образовании и обсудили планы ремонта дорог в районе в нынешнем дорожно-строительном сезоне.

Из бюджета области в рамках субсидий на ремонт дорог выделено более 41 млн рублей, а общая стоимость работ по контрактам составляет примерно 43 млн рублей.