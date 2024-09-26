Четверг, 26 сентября, 2024

В Шиловском районе сын украл у матери стиральную машинку, чтобы купить наркотики

Автор: Кристина Аманн

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Изображение от rawpixel.com на Freepik

В поселке Прибрежный Шиловского района мужчина украл стиральную машинку у своей 62-летней матери. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Женщина обратилась в полицию и сообщила, что из дома пропала стиральная машинка. По ее словам, ключ от дома есть у ее 43-летнего сына. Она отметила, что ночует дома он редко.

Соседи рассказали, что видели, как сын выносит из дома матери машинку. Мужчину отыскали и задержали.

Выяснилось, что злоумышленник употреблял наркотики. Когда закончились деньги, решил забрать из дома матери стиральную машинку и продать ее. Ему удалось это сделать: машинку он продал случайному знакомому.

Ранее 43-летний шиловец не раз попадал в поле зрения полиции: его судили за кражу и преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.2 ст.158 УК РФ. Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.

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