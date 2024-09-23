В Шацком районе перевернулся автовоз. Водитель погиб

Смертельная авария произошла в Шацком районе на трассе М-5 «Урал» 21 сентября. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

ДТП произошло примерно в 5:30, на 342-ом километре (неподалеку от поворота на село «Казачий Дюк»). За рулем грузовым автомобилем «Скания», который перевозил легковые автомобили, находился 30-летний водитель. Он съехал с дороги, и машина перевернулась.

Водитель от полученных травм погиб на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее об аварии сообщали очевидцы.