Понедельник, 23 сентября, 2024

В Шацком районе перевернулся автовоз. Водитель погиб

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Фото: t.me/gibdd062

Смертельная авария произошла в Шацком районе на трассе М-5 «Урал» 21 сентября. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

ДТП произошло примерно в 5:30, на 342-ом километре (неподалеку от поворота на село «Казачий Дюк»). За рулем грузовым автомобилем «Скания», который перевозил легковые автомобили, находился 30-летний водитель. Он съехал с дороги, и машина перевернулась.

Водитель от полученных травм погиб на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее об аварии сообщали очевидцы.

В Шацком районе перевернулся автовоз. Водитель погиб

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