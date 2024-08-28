Среда, 28 августа, 2024

В Шацком районе местную жительницу осудили за ложный донос о нападении

Автор: Алексей Самохин

Опубликовано

Шацкий районный суд рассмотрел уголовное дело против местной жительницы, обвиняемой в ложном доносе (ч.3 ст.306 УК РФ). Согласно информации на сайте суда, инцидент произошел в октябре 2023 года.

Суд установил, что подсудимая умышленно разрезала ножом свою куртку и сообщила знакомому, что ей угрожали убийством, а среди «нападавших» был их общий приятель, который якобы и порезал куртку. Затем женщина позвонила в полицию и заявила о «нападении». Введенный в заблуждение знакомый подтвердил её версию событий, а она подала заявление с просьбой привлечь «виновного» к уголовной ответственности.

Однако в ходе следствия выяснилось, что угрозы убийством не было. 

Суд признал подсудимую виновной в ложном доносе и приговорил её к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Август на Русской равнине: засуха, температурный стресс и природные пожары

Психолог Инесса Швацкая рассказала о распространённой ошибке в сексе

В селе Тюшево под Рязанью готовят к открытию новую школу

Житель Санкт-Петербурга скончался после секса под кокаином — Mash на Мойке

«Крик души»: жители Рязани возмущены заменой тротуарной плитки на улице Пушкина

На Касимовском шоссе в Рязани автомобиль сбил мужчину-пешехода

За две недели вертолет санавиации доставил 14 человек в Рязань из районов области

В центре Рязани женщина вышла на прогулку с псом-роботом

В Рязани устроили «распродажу АИ-95»

Женщины в Тюмени стали позже лишаться девственности

Бывшую сотрудницу касимовского предприятия признали виновной за получение взятки

Опасна ли шаурма для детей, рассказал иммунолог Продеус