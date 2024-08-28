В Шацком районе местную жительницу осудили за ложный донос о нападении

Шацкий районный суд рассмотрел уголовное дело против местной жительницы, обвиняемой в ложном доносе (ч.3 ст.306 УК РФ). Согласно информации на сайте суда, инцидент произошел в октябре 2023 года.

Суд установил, что подсудимая умышленно разрезала ножом свою куртку и сообщила знакомому, что ей угрожали убийством, а среди «нападавших» был их общий приятель, который якобы и порезал куртку. Затем женщина позвонила в полицию и заявила о «нападении». Введенный в заблуждение знакомый подтвердил её версию событий, а она подала заявление с просьбой привлечь «виновного» к уголовной ответственности.

Однако в ходе следствия выяснилось, что угрозы убийством не было.

Суд признал подсудимую виновной в ложном доносе и приговорил её к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.