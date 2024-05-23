В Шацке в середине недели прошел бал в центре города

Бал, крокет, городки, вечер в доме купчихи – в Шацке 22 мая сотрудники историко-культурного центра совместно с отделом культуры воссоздали атмосферу XIX века. Праздник был приурочен ко Дню рождения Шацка: считается, что именно в этот 471 год назад появился древний город на Большой засечной черте.

Во дворе историко-культурного центра подготовили различные интерактивные площадки. Здесь можно было поиграть в городки и крокет – популярные развлечения 19 века, посетить аптеку (и даже померить давление на старинном аппарате из музейного фонда), примерить пышное платье, написать письмо пером и чернилами или сделать своими руками цветочную закладку для книги.

Со словами поздравлений к шатчанам обратились глава городского поселения Вера Булгакова и глава администрации района Александр Нечушкин. В любви к Шацку признались в стихах местные поэты Валерий Хлыстов, Василий Материкин и Марина Королева.

Затем гостей праздника пригласили в мещанскую гостиницу – так называется один из залов историко-культурного центра. Здесь подготовили театрализованное представление «Вечер у купчихи» члены клуба «Гармония». Он состоит из активных пенсионеров 60+, которые неравнодушны к искусству.

В дни больших торжеств в Шацке XIX века знатные и почетные жители устраивали балы. В красивый мир бального танца погрузили шатчан танцоры театра танца «Огни».

Завершился вечер литературно-музыкальным путешествием, во время которого местные артисты исполняли романсы и читали стихи.