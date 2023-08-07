Понедельник, 7 августа, 2023
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В Шацке благоустроили парк на Республиканской площади

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В Шацке завершено благоустройство парка на улице Республиканская площадь, информирует правительство Рязанской области.

В ходе работ, общая стоимость которых составила 8 миллионов рублей, в парке оборудовали веревочный аттракцион, тренажерный комплекс, качели, две декоративные арки с подсветкой, волейбольную площадку, новую беседку, поставили новые скамейки и дополнительные камеры наблюдения.

Парк уже становился победителем голосования «Формирование комфортной городской среды» в 2021 и 2022 годах. Тогда там установили новые фонари, лавочки и урны, а также положили новые пешеходные дорожки.

Кроме этого, в 2024 году в Шацке благодаря победе во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях будут благоустроены улица Комсомольская и площадь около Муниципального культурного центра. 

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