В Шацке благоустроили парк на Республиканской площади

В Шацке завершено благоустройство парка на улице Республиканская площадь, информирует правительство Рязанской области.

В ходе работ, общая стоимость которых составила 8 миллионов рублей, в парке оборудовали веревочный аттракцион, тренажерный комплекс, качели, две декоративные арки с подсветкой, волейбольную площадку, новую беседку, поставили новые скамейки и дополнительные камеры наблюдения.

Парк уже становился победителем голосования «Формирование комфортной городской среды» в 2021 и 2022 годах. Тогда там установили новые фонари, лавочки и урны, а также положили новые пешеходные дорожки.

Кроме этого, в 2024 году в Шацке благодаря победе во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях будут благоустроены улица Комсомольская и площадь около Муниципального культурного центра.