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Среда, 3 ноября, 2021
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В Северной Осетии скончался старейший в России ветеран Великой Отечественной войны Тимофей Марзоев

Александр Ильин

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В Северной Осетии в возрасте 105 лет ушёл из жизни старейший в стране, по версии книги рекордов России, ветеран Великой Отечественной войны Тимофей Георгиевич Марзоев. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на главу региона Сергея Меняйло.

Тимофей Георгиевич участвовал в освобождении Кавказа, воевал на Украине, в Молдавии, Румынии, Болгарии, Югославии. В конце Великой Отечественной он находился в Австрии. 

Глава Северной Осетии выразил свои соболезнования, отметив, что Тимофей Георгиевич служил примером мужества и настоящего патриотизма. 

По данным Книги рекордов России, Тимофей Марзоев родился 10 мая 1916 года 

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