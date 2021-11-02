В Северной Осетии скончался старейший в России ветеран Великой Отечественной войны Тимофей Марзоев

В Северной Осетии в возрасте 105 лет ушёл из жизни старейший в стране, по версии книги рекордов России, ветеран Великой Отечественной войны Тимофей Георгиевич Марзоев. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на главу региона Сергея Меняйло.

Тимофей Георгиевич участвовал в освобождении Кавказа, воевал на Украине, в Молдавии, Румынии, Болгарии, Югославии. В конце Великой Отечественной он находился в Австрии.

Глава Северной Осетии выразил свои соболезнования, отметив, что Тимофей Георгиевич служил примером мужества и настоящего патриотизма.

По данным Книги рекордов России, Тимофей Марзоев родился 10 мая 1916 года