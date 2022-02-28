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Понедельник, 28 февраля, 2022

В Севастополе 85-летняя пенсионерка погибла под электропоездом

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В Севастополе 85-летняя пенсионерка погибла под электропоездом

Александр Ильин

В Севастополе рядом с железнодорожной платформой «1531 километр» у Мекензиевых гор электропоезд насмерть сбил 85-летнюю пожилую женщину, сообщает ИА Regnum, ссылаясь на пресс-службу Крымского линейное управление МВД на транспорте 28 февраля.

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Трагедия произошла в тёмное время суток. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. 

От полученных травм пенсионерка скончалась на месте. 

По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, устанавливая все обстоятельства случившегося.

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