В сети вспомнили предсказание легендарного монаха Авеля о том, кто приведёт России к величию

Легендарный монах Авель, который безошибочно предсказал будущее Российской Империи и её правителей, предвидел революцию и гражданскую войну, появление нацистов и победу над ними, оставил ещё одно предсказание, которое особенно заинтересовало и поразило россиян сейчас. Речь зашла о тех людях, кто приведёт Россию к небывалому величию.

В предсказании Авеля фигурируют три Владимира. Кто-то считает, что речь идёт о Владимире Красное Солнышко, Владимире Ульянова (Ленине) и Владимире Путине. Ещё одна версия — речь идёт исключительно о Владимире Путине, так как пост президента он занимает несколько сроков подряд.

Провидец утверждал, что именно третий Владимир сделает Россию великой.

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