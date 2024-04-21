В сети появилось фото выброшенного в урну электросамоката в Рязани

На Лыбедском бульваре в Рязани сфотографировали электросамокат, выброшенный в урну. Снимок опубликовали в телеграмм-канале «Подслушано в Рязани».
Фотография появилась в сети 21 апреля.
«Тяжелая судьба рязанских самокатов», – комментируют рязанцы.
На Лыбедском бульваре в Рязани сфотографировали электросамокат, выброшенный в урну. Снимок опубликовали в телеграмм-канале «Подслушано в Рязани».
Фотография появилась в сети 21 апреля.
«Тяжелая судьба рязанских самокатов», – комментируют рязанцы.
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