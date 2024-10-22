В Семчине планируют построить пять многоэтажек

Ещё пять новых домов могут появиться в микрорайоне Семчино. Такие планы на заседании комитета по градостроительной деятельности и землепользованию Рязанской городской Думы озвучил и. о. начальника управления градостроительства и архитектуры мэрии Алексей Крутов.

Речь идёт о комплексной застройке в районе улицы Кньяже поле. В планах — возвести там пять домов, детский сад и учреждение здравоохранения. Для этого на обсуждение депутатов вынесли вопрос об изменении зоны застройки многоэтажными жилыми домами, многофункциональной зоны делового, общественного и коммерческого назначения, зоны учреждений здравоохранения и социальной защиты, зоны городских парков, скверов, бульваров на общественно-жилую зону и зону учреждений здравоохранения и социальной защиты. Соответствующие корректировки для реализации проекта застройки необходимо внести в Генплан.

Сообщается, что первая многоэтажка появится там уже в течение трёх лет. Высотность многоквартирных домов будет разниться от 10 до 25 этажей.