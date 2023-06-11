В селе Подлипки 10 июня праздновали «Касимовский Сабантуй»

10 июня в Касимовском районе отметили XXIV областной национальный праздник «Касимовский Сабантуй». Народное гуляние прошло в селе Подлипки возле местного Дома культуры, – пишет издательство «Пресса».

На площадке раскинулись шатры торговых палаток с татарскими и русскими кухнями, работали детские аттракционы. Собравшихся поздравили власти города, Касимовского района и Рязани. Юные артистки из села Подлипки в татарских и русских национальных костюмах угостили всех сладким чак-чаком и ароматным хлебом с солью.

Прошло награждение тружеников сельхозпредприятий и предприятий перерабатывающей промышленности. Затем на главную сцену вышли народные артисты Республики Татарстан и участники художественной самодеятельности Касимовского района.

Две команды батыров из разных населённых пунктов Касимовского района устроили спортивные соревнования по боях на бревне, бегу в мешках, перетягивании палки и каната, лазании на столб и других забавах. В упорной борьбе победу одержала команда, в составе которой большинство – жители села Подлипки. Батыром 2023 года стал капитан команды Евгений Курмашов.

Представители власти продемонстрировали силу и ловкость в конкурсе «Разбей горшок». Победил в нём глава администрации Касимова Иван Бахилов.

Жительница Рязани Надежда Рыбкина призналась, что о празднике в Касимовском районе знала давно и очень хотела на него попасть.