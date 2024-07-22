Понедельник, 22 июля, 2024

В Сасовском районе в аварии пострадали несовершеннолетний мотоциклист и двое его пассажиров

Автор: Кристина Аманн

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Фото: t.me/gibdd062

Поздним вечером в воскресенье, 21 июля, в Сасовском районе произошла авария с участием мотоцикла. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

ДТП случилось примерно в 23:30 на 403-м километре автодороги М-5 «Урал». Столкнулись автомобиль «Вольво», за рулем которого был 45-летний житель Пензенской области, и мотоцикл «Иж», которым управлял 15-летний житель Республики Мордовия.

Водителя мотоцикла и двоих его пассажиров в возрасте 15-ти и 16-ти лет госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В Сасовском районе в аварии пострадали несовершеннолетний мотоциклист и двое его пассажиров
В Сасовском районе в аварии пострадали несовершеннолетний мотоциклист и двое его пассажиров

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