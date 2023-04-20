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Четверг, 20 апреля, 2023
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В Сасовском районе Рязанской области сгорело сельское почтовое отделение

Фото: Наталья Ромашкина, vk.com/idsasovo
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Фото: Наталья Ромашкина, vk.com/idsasovo

Во вторник, 18 апреля, в селе Огарёво-Почково Сасовского района Рязанской области сгорело сельское почтовое отделение. Подробности сообщил сайт ИД «Пресса».

Информация о пожаре в здании бывшей школы, в котором располагалось отделение почты, поступила в 17 часов. Люди во время ЧП не пострадали.

Руководитель Сасовского почтамта Лариса Паршина сообщила: имущество отделения, находившийся внутри товар сгорели полностью.

Глава администрации Глядковского поселения Сергей Савин рассказал, что вопрос о закрытии почтового отделения в селе не стоит. На выбор предложено 2 новых помещения.

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