В Сасовском районе Рязанской области сгорело сельское почтовое отделение

Во вторник, 18 апреля, в селе Огарёво-Почково Сасовского района Рязанской области сгорело сельское почтовое отделение. Подробности сообщил сайт ИД «Пресса».

Информация о пожаре в здании бывшей школы, в котором располагалось отделение почты, поступила в 17 часов. Люди во время ЧП не пострадали.

Руководитель Сасовского почтамта Лариса Паршина сообщила: имущество отделения, находившийся внутри товар сгорели полностью.

Глава администрации Глядковского поселения Сергей Савин рассказал, что вопрос о закрытии почтового отделения в селе не стоит. На выбор предложено 2 новых помещения.