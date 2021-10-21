В Сасовском районе рецидивистка зарезала сожителя

В городе Сасово 42-летняя местная жительница, ранее судимая, подозревается в убийстве своего 36-летнего сожителя. Об этом сообщает ИД «Пресса» со ссылкой на старшего следователя Сасовского МСО СУ СК РФ по Рязанской области Ивана Филиппова.

По данным правоохранителей, инцидент произошёл в воскресенье, 10 октября. Между парой вспыхнул конфликт, в ходе которого женщина схватила нож и нанесла мужчине удары в грудь, руки и ноги. В результате полученных травм он скончался на месте.

Подозреваемая полностью признала свою вину и на допросе рассказала все подробности убийства.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ.