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Четверг, 21 октября, 2021
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В Сасовском районе рецидивистка зарезала сожителя

Александр Ильин

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В городе Сасово 42-летняя местная жительница, ранее судимая, подозревается в убийстве своего 36-летнего сожителя. Об этом сообщает ИД «Пресса» со ссылкой на старшего следователя Сасовского МСО СУ СК РФ по Рязанской области Ивана Филиппова. 

По данным правоохранителей, инцидент произошёл в воскресенье, 10 октября. Между парой вспыхнул конфликт, в ходе которого женщина схватила нож и нанесла мужчине удары в грудь, руки и ноги. В результате полученных травм он скончался на месте.

Подозреваемая полностью признала свою вину и на допросе рассказала все подробности убийства. 

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ. 

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