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Понедельник, 27 июня, 2022

В Сасовском районе полицейские остановили нетрезвого водителя

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В Сасовском районе полицейские остановили нетрезвого водителя

В Сасовском районе на 37-м км автодороги «Шацк-Касимов» полицейские остановили нетрезвого водителя. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по Рязанской области.

Сотрудники экипажа ДПС остановили водителя с целью проверки документов. Они заметили, что у мужчины имеются характерные признаки алкогольного опьянения.

Водители предложили пройти освидетельствование, по результатам которого у него обнаружено 1,428 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Его отстранили от управления автомобилем.

Также в отношении нарушителя составлен административный протокол, согласно которому за данное правонарушение предусмотрена санкция в качестве наложения административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

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