7.2 C
Рязань
Вторник, 27 апреля, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниПроисшествия Рязани

В сасовском общежитии 46-летний мужчина угрожал застрелить пенсионерку

Елена Лобанова
- Advertisement -

В сасовском общежитии 46-летний мужчина угрожал застрелить пенсионерку из пневматического пистолета. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области. 

Полицейские выяснили, что в одном из общежитий соседи собрались на общей кухне для ужина. Там же началось распитие спиртных напитков. В какой-то момент 46-летний подозреваемый потерял над собой контроль и ему предложили пойти спать. 

Мужчина обиделся на такое замечание, зашел к себе в комнату и взял пневматический пистолет. Вместе с оружием он вернулся на кухню и направил пистолет на 63-летнюю пенсионерку. Злоумышленник пригрозил ей убийством. Один из мужчин выбил пистолет и придержал подозреваемого до приезда полиции. 

Против мужчины возбудили уголовное дело по ст. 119 УК РФ (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Злоумышленнику может грозить наказание в в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

321ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,537ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]