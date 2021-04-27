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В сасовском общежитии 46-летний мужчина угрожал застрелить пенсионерку из пневматического пистолета. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Полицейские выяснили, что в одном из общежитий соседи собрались на общей кухне для ужина. Там же началось распитие спиртных напитков. В какой-то момент 46-летний подозреваемый потерял над собой контроль и ему предложили пойти спать.

Мужчина обиделся на такое замечание, зашел к себе в комнату и взял пневматический пистолет. Вместе с оружием он вернулся на кухню и направил пистолет на 63-летнюю пенсионерку. Злоумышленник пригрозил ей убийством. Один из мужчин выбил пистолет и придержал подозреваемого до приезда полиции.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ст. 119 УК РФ (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Злоумышленнику может грозить наказание в в виде лишения свободы на срок до 2 лет.