Четверг, 20 октября, 2022
Татьяна Проводина

В Сасово остановили пьяного водителя

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Фото с сайта Госавтоинспекции Рязанской области

Дорожные инспекторы в Сасово остановили нетрезвого водителя. 18 октября около 12:45 сотрудники ДПС обратили внимание на ВАЗ-2114 возле дома 45 по улице Пушкина. Автомобиль остановили для проверки.

За рулём авто находился 31-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения. Освидетельствование водителя показало 0,319 миллиграмм на литр выдыхаемого воздуха.

На нарушителя составлен административный протокол, его привлекут к строгой ответственности, – отмечается на сайте Госавтоинспекции Рязанской области.

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