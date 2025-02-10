В Сасово 95-летний юбилей празднует Мария Полякова

В Сасово сегодня, 10 февраля, свой 95-летний юбилей празднует Мария Полякова. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Мария Полякова родилась в 1930 году в большой крестьянской семье, у нее восемь братьев и сестер. Мама работала в колхозе, глава семьи ушел на фронт, вернулся с серьезным ранением. Мария окончила шесть классов и пошла учиться в вечернюю школу. Выбрала профессию бухгалтера и уехала в Ухту. В 1954 году вернулась в Сасово.

Сейчас у Марии Поляковой большая семья: три дочки и пять внуков. 2 февраля родился 12-й правнук Тимофей.

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Депутат Думы Сасовского округа Владимир Карев зачитал имениннице поздравительную открытку от президента России Владимира Путина.