Понедельник, 9 января, 2023
Татьяна Проводина

В Сасово 3 человека пострадали в ДТП с машиной «скорой помощи»

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Фото с сайта УМВД по Рязанской области

В городе Сасово столкнулись легковушка и автомобиль «скорой помощи». Подробности сообщили в УМВД по Рязанской области.

Дорожная авария произошла 8 января около 9:40 возле дома 58 по улице Советской. За рулём ГАЗа «скорой помощи» с включёнными спецсигналами находился 47-летний водитель. По предварительным данным, автомобиль «скорой» столкнулся с Renault Logan под управлением 44-летнего местного жителя.

Экипаж машины медиков — водитель, 29-летняя и 23-летняя женщины, а также 32-летний пациент были травмированы. Им оказали медицинскую помощь.

Проводится проверка случившегося.

В Сасово 3 человека пострадали в ДТП с машиной «скорой помощи»

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