В Сасове задержали 19-летнюю девушку, подозреваемую в кражах у пенсионерок

В Сасове Рязанской области полиция задержала 19-летнюю местную жительницу, подозреваемую в двух кражах сбережений из домов пенсионерок, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

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Злоумышленница действовала по схеме: под благовидным предлогом просила разрешение войти. Оказавшись внутри, беседовала с пожилыми женщинами. После, отвлекая их внимание, просила стакан воды. Когда хозяйки уходили, девушка осматривала мебель в поисках «заначки».

Полиция выяснила, что подозреваемая похитила у 75-летней пенсионерки 10 тысяч рублей, у 66-летней – 6,5 тысяч рублей. Раньше девушку уже привлекали к ответственности за схожее правонарушение.

Возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.158 УК РФ.