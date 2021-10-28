В Сасове юные вандалы повредили благоустроенное пространство на площади Ленина

— Ребята нанесли довольно большой ущерб благоустроенному в прошлом году пространству: разломали все парклеты и скамейки, разрисовали малые архитектурные формы. Поиски вандалов уже ведет полиция. Не сомневаемся, что они завершатся успешно, — говорится в сообщении мэрии.