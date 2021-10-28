В Сасове юные вандалы повредили благоустроенное пространство на площади Ленина

В городе Сасово Рязанской области малолетние вандалы повредили благоустроенное в прошлом году пространство на площади Ленина. Об этом сообщила администрация города.
Также ВКонтакте опубликованы фото и видеозаписи.
В городе Сасово Рязанской области малолетние вандалы повредили благоустроенное в прошлом году пространство на площади Ленина. Об этом сообщила администрация города.
Также ВКонтакте опубликованы фото и видеозаписи.
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