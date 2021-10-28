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Четверг, 28 октября, 2021
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В Сасове юные вандалы повредили благоустроенное пространство на площади Ленина

7info

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В городе Сасово Рязанской области малолетние вандалы повредили благоустроенное в прошлом году пространство на площади Ленина. Об этом сообщила администрация города.

— Ребята нанесли довольно большой ущерб благоустроенному в прошлом году пространству: разломали все парклеты и скамейки, разрисовали малые архитектурные формы. Поиски вандалов уже ведет полиция. Не сомневаемся, что они завершатся успешно, — говорится в сообщении мэрии.

Также ВКонтакте опубликованы фото и видеозаписи.

  • В Сасове юные вандалы повредили благоустроенное пространство на площади Ленина
  • В Сасове юные вандалы повредили благоустроенное пространство на площади Ленина
  • В Сасове юные вандалы повредили благоустроенное пространство на площади Ленина
  • В Сасове юные вандалы повредили благоустроенное пространство на площади Ленина

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