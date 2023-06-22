Четверг, 22 июня, 2023
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В Сасове росгвардеец спас на пожаре семью с ребёнком

7info7

В Сасове сотрудник Росгвардии спас на пожаре семью с ребёнком. Подробности случившегося обнародовала пресс-служба ведомства.

Сотрудник вневедомственной охраны ехал по улице Полетаева. Мужчина заметил, чтобы из-под крыши частного дома разносятся клубы дыма и пробивается пламя. Он немедленно сообщил о пожаре в МЧС, а сам подбежал к дому и начал стучать в окна и двери дома, чтобы разбудить находившихся в нём людей. Выяснилось, в там проживает семья из трех человек.

Пока пожарные направлялись к месту ЧП, росгвардеец вывел из горящего дома супругов и их восьмилетнюю дочь. Также он помог вынести им вещи первой необходимости и отогнать автомобиль подальше от огня.

В момент тушения огня мужчина оказал помощь пожарным. Как итог — пожар был ликвидирован, однако домовладение серьезно пострадало. В настоящий момент жизни и здоровью членов семьи ничего не угрожает.

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