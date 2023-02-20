Понедельник, 20 февраля, 2023
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В Сасове откроют Многофункциональный семейный центр

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Многофункциональный семейный центр планируют открыть в Сасове. Об этом 20 февраля во время встречи с семьями мобилизованных заявил губернатор Рязанской области Павел Малков.

Открыть Многофункциональный семейный центр планируют в марте. Члены семей участников СВО из Сасовского района смогут обращаться туда по различным вопросам:

– Туда можно будет приходить за любыми консультациями и необходимой помощью, – пишет в своём telegram-канале Малков.

По словам главы региона, подобные центры появятся и в других районах.

Ранее Многофункциональный семейный центр открылся в Рязани. Участники специальной военной операции и члены их семей в режиме одного окна могут получить там юридическую и психологическую помощь, оформить соцвыплаты, заключить социальный контракт. Также гражданам предлагают помощь в трудоустройстве и рассказывают о переобучении на новую профессию.

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