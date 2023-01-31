Вторник, 31 января, 2023
Татьяна Проводина

Многофункциональный семейный центр заработал в Рязани

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Фото с сайта правительства Рязанской области

В Рязани открылся Многофункциональный семейный центр, – сообщили в минтруда и соцзащиты населения Рязанской области.

Участники специальной военной операции и члены их семей в режиме одного окна могут получить юридическую и психологическую помощь, оформить соцвыплаты, заключить социальный контракт. Также гражданам предложат помощь в трудоустройстве и расскажут о переобучении на новую профессию.

Рязанцам в тяжёлой жизненной ситуации предложат персонального социального куратора.

Многофункциональный семейный центр работает по адресу: г. Рязань, ул. Электрозаводская, д. 52 (3 этаж).

Дополнительная информация по телефонам: 8 (4912) 513-670, 513-671.

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