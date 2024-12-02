В Саратовской области школьница умерла во время секса с мужчиной

Школьница потеряла сознание и умерла во время секса с 19-летним парнем в Саратовской области, сообщило агентство Регнум со ссылкой на источник.

По его словам, молодые люди начали встречаться весной этого года. Утверждается, что 14-летняя девочка вступила в интимную связь с мужчиной по обоюдному согласию.

«Причиной смерти девушки является тупая травма половых органов и кровопотеря», — сказал источник.

При этом школьница умерла еще в июле, все это время следователи выясняли детали произошедшего, говорится в публикации.

В отношении молодого человека возбуждены два уголовных дела, он находится под подпиской о невыезде.