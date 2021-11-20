В Саратове мужчина с особой жестокостью убил мать двоих детей

В Волжском районе Саратова заключили под стражу 30-летнего местного жителя, который обвиняется в убийстве 22-летней матери двоих детей, совершённом с особой жестокостью, и покушении на убийство двух лиц. Об этом сообщает следственный комитет по региону.

Как выяснили правоохранители, гражданская жена обвиняемого ушла от него вместе с двумя совместными детьми из-за участившихся ссор. Вскоре мужчина предложил девушке встретиться и обсудить сложившуюся ситуацию.

В четверг, 18 ноября, девушка пришла к нему в дом вместе с годовалой дочерью, в сопровождении 37-летнего знакомого. В ходе разговора гражданский муж достал нож и нанёс женщине несколько ударов в шею. Находившийся рядом знакомый попытался нейтрализовать нападавшего, но в ходе драки был ранен в область головы.

В это время потерпевшая успела вызвать бригаду скорой помощи. Тогда злоумышленник нанёс её ещё несколько ударов ножом в живот и грудь. От полученных ранений женщина скончалась на месте. 37-летнего потерпевшего медики доставили в лечебное учреждение. Сейчас они борются за его жизнь. Находившийся в доме ребенок не пострадал.

Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали 30-летнего мужчину, не дав ему скрыться.

Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30 — п.п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство двух лиц) и п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство, совершенное с особой жестокостью). Обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном. Расследование уголовного дела продолжается.