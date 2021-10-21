В Сараевском районе от сильнейших ожогов погибла пенсионерка

В Сараевском районе скончалась жительница села Телятники 1948 г.р., получив ожоги 50% тела. Об этом сообщает ИД «Пресса» со ссылкой на главврача Сараевской межрайонной больницы Павла Шейдорова.

По данным источника, трагедия случилась в ночь на вторник, 19 октября. Пожилая женщина получила ожоги более 50% тела, её доставили в больницу в тяжёлом состоянии.

Как сообщает Шейдоров, у пенсионерки был сильный ожоговый шок. На момент поступления она находилась без сознания и умерла, не приходя в себя.

По факту случившегося проводится проверка.