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Четверг, 21 октября, 2021
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В Сараевском районе от сильнейших ожогов погибла пенсионерка

Александр Ильин

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В Сараевском районе скончалась жительница села Телятники 1948 г.р., получив ожоги 50% тела. Об этом сообщает ИД «Пресса» со ссылкой на главврача Сараевской межрайонной больницы Павла Шейдорова.

По данным источника, трагедия случилась в ночь на вторник, 19 октября. Пожилая женщина получила ожоги более 50% тела, её доставили в больницу в тяжёлом состоянии. 

Как сообщает Шейдоров, у пенсионерки был сильный ожоговый шок. На момент поступления она находилась без сознания и умерла, не приходя в себя. 

По факту случившегося проводится проверка.

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