В Сапожковском районе прошла встреча с семьями участников СВО

В Сапожковском районе прошла традиционная встреча с членами семей участников СВО.

В мероприятии приняла участие заместитель секретаря Рязанского регионального отделения партии «Единая Россия», руководитель Штаба общественной поддержки, депутат Рязанской областной Думы Елена Синица.

На вопросы участников ответили заместитель главы администрации Сапожковского района по социальным вопросам Лилия Буркина, ответственный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Наталья Тюжина, представители Управления социальной защиты населения Рязанской области, Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Рязанской области, комплексного центра социального обслуживания населения, Центра занятости населения Рязанской области, фонда «Защитники Отечества».

Обсудили широкий спектр актуальных вопросов: меры социальной поддержки, включая получение бесплатного детского питания в школе, содействие в трудоустройстве и обучении, юридическое консультирование, помощь в решении бытовых вопросов, отдых в санатории «Сосновый бор».

— Такие встречи проводятся регулярно. Они позволяют выстроить живой диалог, в полной мере рассказать об имеющихся мерах социальной поддержки, помогают решить бытовые вопросы и окружить вниманием тех, кто сегодня нуждается в нем больше всего, — подчеркнула Елена Синица.

На имя руководителя общественной приемной партии «Единая Россия» были написаны обращения. Все они взяты в работу.

Кроме этого, Елена Синица рассказала присутствующим о программе по оказанию психологической помощи участникам СВО и членам их семей, реализуемой на базе Штаба. Сессии проходят в онлайн-формате, в том числе в мессенджерах. Их проводят высококвалифицированные психологи и реабилитологи из Рязани и Москвы.