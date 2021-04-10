В Сапожке Рязанской области 42-летняя женщина похитила банковскую карту своей знакомой

В Сапожке 42-летняя женщина похитила банковскую карту своей знакомой. Она успела потратить небольшую сумму денег с чужого счета. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась 40-летняя местная жительница. Она рассказала, что на ее телефон пришли уведомления о списании денежных средств с ее карты. При этом пострадавшая уверила, что все время находилась дома, а карта лежала в кармане верхней одежды. Причем со счета похитили почти все сбережения — 9 000 рублей.

Правоохранители выяснили, что женщина все же посещала магазин. Там она расплачивалась банковской картой. В магазине она встретила свою 42-летнюю знакомую, которая проводила ее до дома. Полицейские нашли записи камер видеонаблюдения и увидели, что подруга женщины подсмотрела пин-код от банковской карты.

Злоумышленница проводила знакомую до дома, а когда у той выпала из кармана карта, то ничего ей не сказала. После она подобрала ее и сняла некоторую сумму. Потратить же она успела лишь 1 000 рублей — на сигареты и продукты питания.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.