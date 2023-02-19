Воскресенье, 19 февраля, 2023
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В Самарской области 82-летний мужчина задержан за убийство жены

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Фото: СУ СК РФ по Самарской области

В Самарской области мужчина 1941 года рождения подозревается в убийстве жены (ст. 105 УК РФ). Подробности сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

Тело 75-летней женщины с колото-резанными ранами обнаружено в квартире жилого дома на улице Советской в Красноярском районе 19 февраля. По подозрению в убийстве задержан 82-летний муж пенсионерки.

Пожилой мужчина задержан, решается вопрос о мере пресечения. Расследование уголовного дала продолжается.

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