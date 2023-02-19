В Самарской области 82-летний мужчина задержан за убийство жены

В Самарской области мужчина 1941 года рождения подозревается в убийстве жены (ст. 105 УК РФ). Подробности сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

Тело 75-летней женщины с колото-резанными ранами обнаружено в квартире жилого дома на улице Советской в Красноярском районе 19 февраля. По подозрению в убийстве задержан 82-летний муж пенсионерки.

Пожилой мужчина задержан, решается вопрос о мере пресечения. Расследование уголовного дала продолжается.