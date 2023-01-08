В Самаре водитель и его друг издевались над девушкой в такси

Таксист и его друг издевались над спящей девушкой в автомобиле в Самаре, сообщили в группе «Плохие новости» в соцсети «ВКонтакте».

Водитель подвозил сильно пьяную пассажирку домой. В какой-то момент она потеряла сознание.

Тогда злоумышленники запустили стрим и начали всячески издеваться над жертвой в прямом эфире.

Вскоре приятелей поймали соотечественники и заставили извиниться. Позже их привезли в полицию, где они повторили свои слова на камеру.