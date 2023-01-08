В Самаре водитель и его друг издевались над девушкой в такси

Таксист и его друг издевались над спящей девушкой в автомобиле в Самаре, сообщили в группе «Плохие новости» в соцсети «ВКонтакте».
Водитель подвозил сильно пьяную пассажирку домой. В какой-то момент она потеряла сознание.
Тогда злоумышленники запустили стрим и начали всячески издеваться над жертвой в прямом эфире.
Вскоре приятелей поймали соотечественники и заставили извиниться. Позже их привезли в полицию, где они повторили свои слова на камеру.
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