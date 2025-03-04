В Рыбновском районе хотят снести детскую площадку, построенную на деньги местных жителей

В Рыбновском районе хотят снести детскую площадку, которую жители построили на собственные деньги. Об этом сообщает телеграм-канал «Подслушано в Рязани».

Администрация поселка «Зеленинские дворики» подготовила участок для создания детской зоны, при этом в документах это отражено не было. Жители поселка собрали деньги, на которые привели в порядок выделенную территорию и оборудовали ее игровым и спортивным инвентарем.

Спустя время представители ЖСК попросили освободить данную землю. Местные жители, вложившие в обустройство территории не только силы, но и деньги, обеспокоены ситуацией. Также отмечается, что в поселке больше нет детских зон.