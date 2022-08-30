В Рыбновском районе двое неизвестных жестоко избили кормящую собаку

В Перекали Рыбновского района избили кормящую собаку. Сообщение об этом появилось в группе Бездомные Животные г. Рязани «Лучшие Друзья» ВКонтакте.

Как сказано в сообщении, живодёры прыгали у неё на голове, душили и избивали. Собака получила серьёзную черепно-мозговую травму и травму глаз, у неё сломана челюсть и ушиб грудной клетки. Сейчас животное находится в ветклинике в отделении интенсивной терапии.

Собака добрая, жила рядом с магазином и никому не причиняла вреда, – говорится в публикации. У неё остались щенки, для которых нужна питательная смесь, сейчас они на передержке.

В комментариях люди пишут, что очевидицей избиения стала пожилая женщина, передвигающаяся с костылём. Она сообщила продавцам, они вызвали полицию и волонтёров. Собаку сразу повезли в клинику. В полицию написано заявление.

В социальных сетях идёт сбор пожертвований на лечение пострадавшего животного.