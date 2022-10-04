В Рыбновском районе 8 октября пройдёт легкоатлетический фестиваль «Есенинский пробег»

В Рыбновском районе 8 октября состоится всероссийский легкоатлетический пробег, посвящённый 127-летию со дня рождения Сергея Александровича Есенина. Об этом сообщает Rybnoe.net.

Состязание проводится с 1980 года и каждый год объединяет профессионалов и любителей не только из Рязанской области, но и других российских регионов.

Программа:

8.30 – отъезд автобусов с площади Победы (со стороны «Виктории Плазы»).

8.00 – начало мандатной комиссии, г. Рыбное, пл. Ленина, д. 9 (в здании администрации).

11.30 – завершение мандатной комиссии.

11.45 – парад участников соревнований перед зданием администрации в Рыбном.

12.00 – старт забега.

14.00 – концерт в Константиновском доме культуры.

15.00 – награждение в Константиновском доме культуры.

Возрастное ограничение 16+