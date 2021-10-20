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Среда, 20 октября, 2021
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В Рязанском Роспотребнадзоре рассказали, как подготовиться к вакцинации от коронавируса

Александр Ильин

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В Рязанском Роспотребнадзоре ответили на популярные вопросы о подготовке к вакцинации от коронавируса и выпустили соответствующую памятку. 

Нужно ли принимать средства от аллергии до или после прививки?

Принимать антигистаминное лекарство нужно только тем пациентам, которые делают это на регулярной основе по рекомендации врача. Всем остальным от медикаментозной подготовки следует отказаться. 

Можно ли прививаться людям с хроническими заболеваниями? 

Да, но после консультации врача. 

Нужно ли перед вакцинацией сдавать анализы и проходить обследования?

Можно, но это личный выбор каждого. Строгих требования по этому поводу нет. Главное, чтобы в день вакцинации пациент чувствовал себя хорошо. 

Можно принять перед прививкой успокоительное? 

Да, можно принять успокоительные лекарства, назначенные врачом, чтобы нормализовать давление. 

Если человек аллергик, есть ли риск получить реакцию на вакцину?

Да, поэтому перед прививкой нужно сообщить врачу об аллергии, чтобы он подобрал подходящую вакцину. 

В Рязанском Роспотребнадзоре рассказали, как подготовиться к вакцинации от коронавируса

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